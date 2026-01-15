Decennale di ' Marassi' il Municipio pensa a una giornata della musica con gli Ex-Otago

In occasione del decennale di 'Marassi', il Municipio ha approvato una proposta per organizzare una giornata dedicata alla musica, in collaborazione con gli Ex-Otago. La mozione, presentata da Enrico Sergio Davico e sostenuta dalla maggioranza, mira a valorizzare l’arte musicale e a coinvolgere la comunità locale in un evento di promozione culturale.

