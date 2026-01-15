Decennale di ' Marassi' il Municipio pensa a una giornata della musica con gli Ex-Otago
In occasione del decennale di 'Marassi', il Municipio ha approvato una proposta per organizzare una giornata dedicata alla musica, in collaborazione con gli Ex-Otago. La mozione, presentata da Enrico Sergio Davico e sostenuta dalla maggioranza, mira a valorizzare l’arte musicale e a coinvolgere la comunità locale in un evento di promozione culturale.
Durante l'ultima seduta del Municipio Bassa Val Bisagno, è stata approvata una mozione presentata da Enrico Sergio Davico di Bassa Val Bisagno Civica, e sostenuta dalla maggioranza, volta a impegnare presidente e giunta all'istituzione di una giornata dedicata alla promozione dell'arte e della. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Il 16 gennaio gli Ex-Otago arrivano al Covo Club di Bologna per un concerto (sold-out) celebrativo nel decennale dell'album "Marassi". facebook
