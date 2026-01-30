Alexia riporta live la musica dance con un imperdibile concerto al Fabrique di Milano

Questa sera al Fabrique di Milano, Alexia ha portato sul palco la sua musica dance, attirando un pubblico entusiasta. La cantante italiana ha regalato un concerto energico e coinvolgente, facendo ballare tutti gli spettatori fino a tarda notte. La serata si è rivelata un successo, con l’artista che ha dimostrato ancora una volta di saper conquistare il suo pubblico.

Torna live Alexia con un concerto evento al Fabrique di Milano, previsto per il 26 marzo 2026: dove e come acquistare i biglietti. Icona della musica dance e regina indiscussa negli anni ’90, Alexia sta per tornare con il The Party – Back To The Dancefloor. La data che la vedrà protagonista al Fabrique di Milano si sta avvicinando. L’artista infatti la vedremo sul palco il 26 marzo 2026, in una serata che promette spettacolo e grande energia. Sarà un’occasione imperdibile per ripercorrere i momenti fondamentali della sua carriera. Lo spettacolo spazierà tra hit intramontabili e nuovi successi. Quali sono i brani in scaletta con cui si esibirà Alexia in concerto al Fabrique di Milano? Non solo brani inediti, ma anche canzoni del passato come “Summer Is Crazy”, “Uh La La La” e l’intramontabile “Think About The Way”, celebre anche dalla colonna sonora di Trainspotting firmata da Danny Boyle. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Alexia riporta live la musica dance con un imperdibile concerto al Fabrique di Milano Approfondimenti su Alexia Milano Clementino, successo per il live al Fabrique di Milano con Ensi, Nerone, Brancale Siamo stati al live di Johnny Marr al Fabrique di Milano: tra una richiesta imprevista (‘suonaci Wonderwall’) e i classici degli Smiths, il ‘mago’ ha incantato il pubblico Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Il #Psv è stato eliminato dalla #ChampionsLeague. L’#inter da domani avvierà le trattative per riportare a #Milano Ivan #Perisic. #calciomercato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.