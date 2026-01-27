Barbara Bert riparte da Dammi un sorriso | il nuovo singolo tra pop-dance gratitudine e voglia di scrivere

L'artista Barbara Bert presenta il nuovo singolo “Dammi un sorriso”, un brano che mescola sonorità pop e dance. La canzone riflette il desiderio di condividere emozioni autentiche, esprimendo gratitudine e una genuina volontà di comunicare. Un progetto che nasce dall’esigenza di trasmettere sincerità e coinvolgimento, offrendo al pubblico un’interpretazione personale e sentita della musica.

C'è un momento, per ogni artista, in cui non basta più interpretare: vuoi mettere qualcosa di tuo anche nelle parole, nelle intenzioni, nel modo in cui una canzone nasce e arriva al pubblico. È la direzione scelta da Barbara Bert, che apre un nuovo capitolo da solista con "Dammi un sorriso", un brano pop-dance pensato per accendere l'energia e portare leggerezza senza essere superficiale. Un pop-dance che parla di gratitudine (e di piccole cose che cambiano la giornata). "Dammi un sorriso" ha un cuore molto chiaro: la gratitudine. L'idea è semplice ma potente, quasi una frase che ti ripeti quando vuoi rimettere a posto i pensieri: ringraziare la vita per ciò che dà e chiedere – senza vergogna – un sorriso, un segno, un attimo di luce.

