La Città metropolitana di Firenze ha firmato un accordo con Cna e Confartigianato per creare un nuovo polo dell'artigianato nell’area di Sant’Orsola. Le tre parti puntano a riqualificare e valorizzare il settore artigianale della città, dando vita a uno spazio dedicato alle botteghe e alle imprese locali. L’obiettivo è rafforzare l’economia del territorio e offrire nuove opportunità agli artigiani.

Firenze, 3 febbraio 2026 - Cna e Confartigianato Firenze saranno partner per il progetto di creazione del polo dell'artigianato fiorentino nell'area di Sant'Orsola: è stato firmato un accordo tra la Città metropolitana e le due associazioni. Si parte con l'apertura di otto laboratori artigiani che verranno gestiti da Cna Firenze Metropolitana e Confartigianato Firenze: i fondi si trovano in via Guelfa e l'inaugurazione ufficiale sarà il 19 marzo. Entra così nella fase operativa anche il progetto che interessa via Taddea, via Panicale, via Sant'Orsola e via Guelfa oltre all'intervento strategico di recupero del complesso immobiliare dell'ex convento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo dell'artigianato area Sant'Orsola, intesa Metrocittà-Cna-Confartigianato

