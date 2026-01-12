Opportunity Day al via a Messina | piazza Cairoli diventa villaggio per futuro e occupazione

Inizia oggi a Messina l’Opportunity Day, un evento dedicato all’orientamento, alla formazione e al lavoro. Fino al 14 gennaio, piazza Cairoli si trasforma in un punto di incontro tra giovani, istituzioni e imprese, offrendo opportunità di confronto e approfondimento su temi legati al futuro professionale e alla crescita della comunità locale.

