A Messina torna l' Opportunity Day grande appuntamento a Piazza Cairoli
A Messina torna l’Opportunity Day, l’evento imperdibile che anima Piazza Cairoli dal 12 al 14 gennaio 2026. Dalle 10 alle 17, un’occasione unica per scoprire opportunità, incontrare professionisti e vivere momenti di crescita personale e professionale. Un appuntamento che promette innovazione, networking e nuove possibilità per tutti i partecipanti. Non perdere questa straordinaria occasione di confronto e sviluppo nel cuore della città.
Messina si prepara a una nuova edizione dell'Opportunity Day, pronto a tornare a Piazza Cairoli. L'iniziativa si svolgerà dal 12 al 14 gennaio 2026, nello specifico dalle 10 alle 17.30 Promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune di Messina in collaborazione. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: Messina Street Food Fest 2025, a piazza Cairoli continua l’indimenticabile viaggio nei sapori
Leggi anche: Messina Street Food Fest: il gran finale tra gusto, solidarietà e spettacolo in Piazza Cairoli
Adorno Day 2025 Torna L’evento In Calabria Dedicato Alla Migrazione Dei Rapaci Sullo Stretto Di Messina? - Attivo da oggi fino all’11 Maggio Il Campo Della Lipu di monitoraggio e prevenzione del bracconaggio Numerosi gli eventi in programma per l’Adorno Day. adnkronos.com
Le piscine, i palazzetti e gli stadi di Messina: lo scontro sugli impianti torna in Consiglio Le opposizioni all'attacco anche per l'assenza di Basile. Finocchiaro e la maggioranza si difendono. E spuntano novità sulla Cappuccini... - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.