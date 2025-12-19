A Messina torna l' Opportunity Day grande appuntamento a Piazza Cairoli

A Messina torna l’Opportunity Day, l’evento imperdibile che anima Piazza Cairoli dal 12 al 14 gennaio 2026. Dalle 10 alle 17, un’occasione unica per scoprire opportunità, incontrare professionisti e vivere momenti di crescita personale e professionale. Un appuntamento che promette innovazione, networking e nuove possibilità per tutti i partecipanti. Non perdere questa straordinaria occasione di confronto e sviluppo nel cuore della città.

