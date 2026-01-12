Sicurezza sul lavoro in aumento gli infortuni e le morti nell'ultimo anno | più di mille le vittime

Nel primo trimestre del 2025, si registra un incremento delle denunce di infortuni mortali sul lavoro, con 1.002 casi, di cui 729 morti riconosciute dall’Inail. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si osserva un aumento dell’1%. Questi dati evidenziano l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e di adottare misure efficaci per prevenire incidenti e tutela dei lavoratori.

Nei primi mesi del 2025 le denunce di infortunio mortale sono state 1.002. I dati dell'Inail registrano 729 morti sul lavoro: un aumento dell'1%, contro le 722 dello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

