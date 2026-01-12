Sicurezza sul lavoro in aumento gli infortuni e le morti nell'ultimo anno | più di mille le vittime
Nel primo trimestre del 2025, si registra un incremento delle denunce di infortuni mortali sul lavoro, con 1.002 casi, di cui 729 morti riconosciute dall’Inail. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, si osserva un aumento dell’1%. Questi dati evidenziano l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza sul lavoro e di adottare misure efficaci per prevenire incidenti e tutela dei lavoratori.
Nei primi mesi del 2025 le denunce di infortunio mortale sono state 1.002. I dati dell'Inail registrano 729 morti sul lavoro: un aumento dell'1%, contro le 722 dello stesso periodo del 2024. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Infortuni e morti sul lavoro in aumento: Frosinone tra le province più colpite
Leggi anche: Albero della Sicurezza, riaccese le luci sul dramma di morti e infortuni sul lavoro
«La catena dei subappalti a cascata tra le prime cause di infortuni sul lavoro»; Sicurezza sul lavoro: In aumento gli infortuni nelle campagne; Sicurezza sul lavoro, dalla destra blitz falliti e soluzioni mancate; Stress lavoro-correlato: obblighi e responsabilità del datore.
Sicurezza sul lavoro, in aumento gli infortuni e le morti nell’ultimo anno: più di mille le vittime - I dati dell’Inail registrano 729 morti sul lavoro: un aumento dell’1%, contro le 722 dello stesso periodo del 2024. fanpage.it
Il sottosegretario esprime cordoglio, impegnati sulla sicurezza sul lavoro - facebook.com facebook
Sicurezza, Meloni: "I giudici non rendano vano il lavoro delle forze dell'ordine" x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.