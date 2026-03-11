Darsena e centro storico | pattuglione notturno e controlli in campo anche l' esercito

Nella notte scorsa, agenti di polizia e forze dell’esercito hanno effettuato un ampio pattugliamento tra il centro storico e la Darsena, come previsto dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le operazioni rientrano in un controllo del territorio ‘ad alto impatto’ che ha coinvolto le zone centrali della città, secondo quanto stabilito in un tavolo tecnico in questura.

La notte scorsa, secondo quanto stabilito dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e concordato nel tavolo tecnico svolto in questura, c'è stato un controllo del territorio ‘ad alto impatto’ tra Centro Storico e Darsena. In particolare le forze dell'ordine hanno battuto il sestiere di Prè, l’ex ghetto e le vie limitrofe, via Gramsci fino alla Darsena, nonché le aree delle Vigne, e della Maddalena. In campo Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale e militari dell’Esercito Italiano dell’operazione ‘Strade Sicure’; utilizzate anche le unità cinofile. Le operazioni sono andate avanti dall'una di notte fino alle ore otto di mercoledì 11 marzo, sono state controllate persone, veicoli ed esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

