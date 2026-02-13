Nuovo pattuglione nel centro storico | 80 persone identificate e un denunciato

Nella serata di giovedì 12 febbraio 2026, la polizia di Genova ha coordinato un pattuglione nel centro storico, identificando 80 persone e denunciandone una, dopo aver trovato alcuni giovani senza documenti e sospetti comportamenti nei vicoli più frequentati della zona.

Il giovane spacciatore, irregolare sul territorio nazionale è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione per i provvedimenti del caso Nella serata di giovedì 12 febbraio 2026 la polizia ha coordinato un servizio straordinario di controllo nel centro storico di Genova. I controlli sono stati svolti in maniera capillare con pattugliamenti appiedati. Le verifiche hanno interessato diverse zone del centro storico, tra cui piazza Caricamento, via di Prè, via del Campo, via Gramsci, piazza della Commenda, piazza Cavour e aree limitrofe. Durante i controlli, una pattuglia del reparto prevenzione crimine Liguria ha fermato un senegalese di 19 anni, trovandolo in possesso di 20 grammi circa di hashish, suddivisi in piccole dosi, a carico del quale è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Nel centro storico di Genova proseguono i controlli anticrimine delle forze dell'ordine.

Martedì sera, le forze dell'ordine hanno messo in campo un servizio straordinario nel centro storico.

