Nostra solitudine Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro al Bper Forum
In un’epoca che confonde la connessione con la vicinanza, Daria Bignardi esplora la solitudine come uno dei grandi sentimenti del presente. Nel suo ultimo libro, Nostra solitudine, attraversa paesi feriti e guerre, incontra umani e animali, alla ricerca di un punto da cui restare in contatto con.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Leggi anche: Daria Bignardi torna a Ferrara, al Libraccio c'è la presentazione del suo ultimo libro 'Nostra solitudine'
Leggi anche: ’Nostra solitudine’ al Libraccio. Daria Bignardi svela la sua opera
Argomenti discussi: Daria Bignardi: I gatti di Damasco; Anteprima di festivaLove con il monologo di Daria Bignardi; Daria Bignardi a Scandiano per l’anteprima di FestivaLOVE; Il 2026 di Forum Eventi si apre con Vito Mancuso.
Daria Bignardi: I gatti di DamascoSono stata nella capitale piena di gatti, di bambini e di giovani. Nel mio quartiere, a Milano, invece, circolano soprattutto anziani e cani. Non sarà un altro segnale della nostra solitudine? vanityfair.it
Antonella Clerici: Sono una donna libera, vuole Daria Bignardi nel cast di E’ sempre mezzogiornoAntonella Clerici oggi 21 gennaio 2026 ha avuto Daria Bignardi nel bosco di E' sempre mezzogiorno. Riuscirà a farla entrare davvero nel cast? ultimenotizieflash.com
Nostra solitudine - Daria Bignardi Come si fa oggi a stare nel mondo - facebook.com facebook
Sono stata nella capitale piena di gatti, di bambini e di giovani. Nel mio quartiere, a Milano, invece, circolano soprattutto anziani e cani. Non sarà un altro segnale della nostra solitudine x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.