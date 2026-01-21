Nostra solitudine Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro al Bper Forum

21 gen 2026

In un’epoca che confonde la connessione con la vicinanza, Daria Bignardi esplora la solitudine come uno dei grandi sentimenti del presente. Nel suo ultimo libro, Nostra solitudine, attraversa paesi feriti e guerre, incontra umani e animali, alla ricerca di un punto da cui restare in contatto con.🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

