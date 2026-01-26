a correggio daria bignardi col suo libro

Stasera alle 20:30 al teatro Asioli di Correggio si terrà la rappresentazione di

· Stasera alle 20,30 al teatro Asioli di Correggio va in scena "Perlasca. Il coraggio di dire no" con Alessandro Albertin, a cura di Michela Ottolini. Il racconto affascinante, travolgente e commovente della storia di Giorgio Perlasca. Un Giusto tra le Nazioni, un uomo semplice e normale che, nella Budapest del 1944, affronta la morte ogni giorno, si trova faccia a faccia con Adolf Eichmann, si spaccia per Console spagnolo, solo e unicamente perché sceglie di salvare la vita a molte persone. Alla fine saranno 5.200 ebrei, ma non solo. · A Bagnolo, all’ex Maki Pub in via Boiardo 44 oggi alle 18,30 incontro con Emanuele Fiano, intervistato dal giornalista Saverio Migliari, portando la sua testimonianza personale come figlio di un sopravvissuto ad Auschwitz, raccontando cosa ha significato crescere all’ombra di quella memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

