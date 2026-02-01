Fano carnevale da Oscar | diecimila in visibilio L’emozione di Dante Ferretti

Fano si anima con il suo Carnevale da Oscar. Durante la giornata, circa diecimila persone hanno assistito all’evento, lasciandosi coinvolgere dall’atmosfera festosa. La grande protagonista è stata la mongolfiera disegnata da Dante Ferretti, che si è sollevata nel cielo, portando con sé un cielo di caramelle. La mattina fredda non ha fermato i festeggiamenti, anzi, la gente si è radunata in strada, tra sorrisi e cori, per godersi uno dei momenti più attesi. Ferretti ha fatto il suo ingresso

Fano, 2 febbraio 2026 – La mongolfiera immaginata da Dante Ferretti si è alzata, accompagnata dal suo getto di caramelle, sul Carnevale di Fano in una domenica fredda ma luminosa, di quelle che pizzicano il viso ma non rovinano l'umore. Il cielo era coperto, l'aria pungente, il buio è arrivato presto. E forse anche per questo le luci hanno fatto la loro parte fin dall'inizio, disegnando un colpo d'occhio suggestivo lungo tutto il circuito. Una prima domenica che non ha scoraggiato la festa, anzi: l'ha resa più compatta, più raccolta, quasi cinematografica. Intorno a quella mongolfiera, simbolo del carro A Fano lo famo strano firmato dallo stesso Ferretti, si è mossa una città intera.

