Carnevale di Fano da Oscar | 10mila in visibilio L’emozione di Dante Ferretti

Una domenica fredda e luminosa ha portato migliaia di persone in piazza a festeggiare il Carnevale di Fano. La scena principale è stata la mongolfiera disegnata da Dante Ferretti, che si è alzata nel cielo tra il calore di tante famiglie e il suono delle risate. Ferretti, tra gli applausi, ha visto il suo capolavoro prendere il volo, mentre un getto di caramelle ha riempito l’aria di dolcezza. Circa 10mila persone hanno seguito con entusiasmo questa giornata, tra emozioni

Fano, 2 febbraio 2026 – La mongolfiera immaginata da Dante Ferretti si è alzata, accompagnata dal suo getto di caramelle, sul Carnevale di Fano in una domenica fredda ma luminosa, di quelle che pizzicano il viso ma non rovinano l'umore. Il cielo era coperto, l'aria pungente, il buio è arrivato presto. E forse anche per questo le luci hanno fatto la loro parte fin dall'inizio, disegnando un colpo d'occhio suggestivo lungo tutto il circuito. Una prima domenica che non ha scoraggiato la festa, anzi: l'ha resa più compatta, più raccolta, quasi cinematografica. Intorno a quella mongolfiera, simbolo del carro A Fano lo famo strano firmato dallo stesso Ferretti, si è mossa una città intera.

