Daniele Rezza chiede scusa alla famiglia di Mastrapasqua che ha ucciso a Rozzano | sì alla perizia psichiatrica

Daniele Rezza, condannato in primo grado a 27 anni di carcere per l’omicidio di Manuel Mastrapasqua avvenuto a Rozzano nell’ottobre 2024, ha chiesto scusa alla famiglia della vittima. È stato deciso che Rezza sarà sottoposto a una perizia psichiatrica. La richiesta è stata presentata durante le fasi del procedimento legale.

Daniele Rezza, condannato in primo grado a 27 anni di carcere per aver accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano nell'ottobre 2024, verrà ora sottoposto a perizia psichiatrica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Daniele Rezza chiede “scusa e perdono” per la morte di Manuel. Tensione in aula con la famiglia Mastrapasqua: “Stai zitto”Milano, 11 marzo 2026 – Daniele Rezza, il 21enne che l'11 ottobre 2024 a Rozzano, ha accoltellato e ucciso Manuel Mastrapasqua, per portargli via un...

Omicidio Manuel Mastrapasqua, Daniele Rezza chiede scusa in aula: "Non volevo togliergli la vita"Daniele Rezza, il 21enne accusato dell'omicidio di Manuel Mastrapasqua a Rozzano, ha provato a chiedere scusa e perdono all'inizio del processo...

Aggiornamenti e notizie su Daniele Rezza

Daniele Rezza chiede scusa e perdono per la morte di Manuel. Tensione in aula con la famiglia Mastrapasqua: Stai zittoProcesso in appello per il caso del 31enne accoltellato e ucciso a Rozzano per due cuffietta wireless da 14 euro. La difesa chiede una perizia psichiatrica sull’imputato (condannato a 27 anni in primo ... ilgiorno.it

Manuel Mastrapasqua, Daniele Rezza chiede scusa in aula: «Non volevo ucciderlo». Familiari furiosi: «Stai zitto»Manuel Mastrapasqua aveva 31 anni quando fu accoltellato e ucciso a Rozzano (Milano), da Daniele Rezza, che voleva portargli via un paio di cuffie wireless da 14 euro. A distanza di un anno ... leggo.it