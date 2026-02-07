Omicidio ragazza 17enne a Nizza Monferrato | avrebbe confessato un amico ventenne Fermato

La polizia ha arrestato un ragazzo di 20 anni sospettato di aver ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato. Secondo le prime fonti, l’omicida avrebbe confessato a un amico di essere responsabile dell’omicidio. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i motivi e ricostruire tutta la vicenda.

Fermato il presunto responsabile della morte della 17enne. È stato fermato e arrestato un giovane di 20 anni, ritenuto, presunto respopnsabile dell'omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita nel rio di Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Si tratterebbe di un amico della vittima, che dopo un lungo interrogatorio avrebbe ammesso davanti al Pm le proprie responsabilità, come scrive l'Ansa. Il corpo della giovane era stato rinvenuto nella serata di ieri, venerdì 6 febbraio, poche ore dopo la sua uscita dal bar della stazione, dove lavorava. Dopo il turno, Zoe aveva trascorso del tempo con alcuni amici prima di incontrare il 20enne.

