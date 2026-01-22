Villa Sonnino premiata ai Wedding Awards 2026
Villa Sonnino, riconosciuta come una delle migliori strutture per matrimoni in Italia, si conferma anche nel 2026 con il premio Wedding Awards. Questo riconoscimento, giunto alla decima edizione, testimonia l’impegno e la qualità offerta dalla villa per eventi nuziali di alto livello. Un risultato che sottolinea l’eccellenza e la professionalità del servizio, mantenendo un punto di riferimento nel settore del wedding italiano.
Per il decimo anno consecutivo Villa Sonnino si aggiudica il premio Wedding Awards, assegnato alle miglior strutture del wedding in Italia. Anche l'edizione 2026 vede ottenere il prestigioso riconoscimento alla struttura di San Miniato, conferito dal portale 'matrimonio.com' in base ai punteggi.🔗 Leggi su Pisatoday.it
6 gennaio 2026- Festa dell’Epifania Come di consueto ormai da diversi anni, il Rotary club di Fucecchio Santa Croce sull’Arno ha festeggiato la festa dell’Epifania con un’allegra conviviale pomeridiana a Villa Sonnino, alla quale hanno partecipato 18 bambini - facebook.com facebook
