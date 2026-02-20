Olio motore esausto abbandonato in un parcheggio | denunciato ventenne

Un giovane di 20 anni è stato denunciato dalla polizia di Bologna per aver lasciato olio motore usato in un parcheggio. Il ragazzo ha gettato il contenuto di una tanica in un’area pubblica senza preoccuparsi delle conseguenze ambientali. Gli agenti hanno scoperto il gesto durante un controllo di routine e hanno trovato tracce di olio sui pavimenti. Il ragazzo ha ammesso di averlo smaltito in modo sbadato. La polizia ha avviato le procedure per sanzionarlo. Il parcheggio resterà sotto osservazione nelle prossime settimane.

La polizia locale di Bologna ha denunciato un ventenne, italiano, per abbandono di rifiuti pericolosi. Le indagini sono durate per due settimane, tempo in cui gli agenti sono riusciti a risalire all'autore del reato grazie all'utilizzo delle videocamere di sorveglianza. Il fatto è accaduto alla fine dello scorso gennaio, quando gli agenti della polizia locale hanno avviato l'indagine dopo la scoperta dei rifiuti altamente inquinanti. Nello specifico, si tratta di taniche di olio motore esausto, per un totale di circa 150 litri, abbandonate in un parcheggio di via Casteldebole, in zona Borgo Panigale.