bergamo in gennaio oltre 100 misure di prevenzione per la sicurezza del territorio

A Bergamo, il mese di gennaio si è chiuso con oltre 100 misure di prevenzione emesse dal questore. Sono state messe in atto contro persone considerate pericolose per la sicurezza pubblica. La polizia ha intensificato i controlli, cercando di mantenere sotto controllo situazioni potenzialmente rischiose. Un’azione decisa per garantire la tranquillità dei cittadini e prevenire eventuali problemi.

L'ATTIVITA'. Nel corso del mese di gennaio, il questore di Bergamo ha emesso oltre 100 misure di prevenzione nei confronti di altrettante persone ritenute pericolose per la sicurezza pubblica. Numerosi sono stati i servizi di controllo del territorio, in particolare nelle aree più sensibili, finalizzati a prevenire e contrastare episodi di criminalità diffusa. A fronte di specifiche e mirate situazioni riscontrate, si è proceduto all'applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge, al fine di arginare il reiterarsi di comportamenti delittuosi. In particolare, sono stati emessi 34 fogli di via obbligatori nei confronti di persone prive di un legame con il territorio in cui sono state sorprese a delinquere.

