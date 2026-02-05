A gennaio, il mercato in Italia ha visto una spesa totale di 244 milioni di euro. La cifra si avvicina a quella della Premier League, che ha investito il doppio, facendo registrare un mese di gennaio da record per il calcio italiano. La corsa ai rinforzi è in pieno svolgimento e le squadre non risparmiano.

In Serie A sono stati spesi all'incirca 244 milioni di euro e ne sono stati incassati 187. Il campionato italiano è stato il secondo a investire di più nel mercato di metà stagione, preceduto ovviamente dalla Premier League che si muove a volumi quasi doppi (453 milioni spesi, 289 rientrati). Quali sono stati i movimenti più importanti nel resto d'Europa? La Premier League ha chiuso la sessione con un saldo negativo di 164 milioni di euro, con Bournemouth, Manchester City e Tottenham grandi protagoniste. Il colpo più importante della sessione è stato l'arrivo di Semenyo alla corte di Guardiola per 72 milioni dal Bournemouth e le Cherries l'hanno rimpiazzato con Rayan dal Vasco da Gama (28 milioni). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Premier, gennaio da pazzi! Ma anche l'Italia... In A spesi 244 milioni: tutte le cifre del mercato

