La Federazione italiana di pattinaggio ha messo a punto un progetto speciale per Miriam Lollobrigida, la stella del pattinaggio artistico. Dopo la nascita della sua bambina, la federazione le ha offerto un supporto su misura, consentendole di tornare in pista senza rinunciare alla maternità. La campionessa ha accolto con entusiasmo questa opportunità, che le permette di conciliare sport e famiglia.

"Ho partorito il venerdì e il lunedì seguente ero già in pista ad allenarmi", ha raccontato Francesca Lollobrigida, ormai per tutti la mamma d’oro. Non è facile per un’atleta avere un figlio e tornare a lavorare fino a vincere tutto quello che si può vincere. Lei ci è riuscita, prima di tutto perché ha una determinazione che fa spostare le montagne, ma anche perché è stata aiutata da programmi specifici. Più che aiutata, sarebbe meglio dire tutelata. Protetta nella difesa dei suoi diritti e nelle sue ambizioni di sportiva, esattamente come gli uomini. Dopo la nascita del suo Tommaso la Federghiaccio le aveva confezionato un progetto su misura, diventato poi uno standard per tutte le atlete. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Progetto su misura, wild card, la sorella ai raduni: così Lollobrigida è diventata una mamma d'oro

La campionessa olimpica di pattinaggio Lollobrigida si è concessa una fetta di torta invece di un brindisi dopo la vittoria.

