Tornano da Mauritius con coralli a rischio estinzione appena estirpati in valigia | maxi multa

Sono rientrati da Mauritius con otto coralli a rischio estinzione in valigia. Per loro è scattata una maxi multa, oltre al sequestro dei delicatissimi coralli. È successo nei giorni scorsi all'aeroporto di Malpensa, protagonista della vicenda una coppia italiana che è stata "intercettata" da guardia di finanza e Agenzia delle dogane. Tutto è successo durante alcuni controlli doganali su passeggeri. Militari e funzionari sono arrivati ai due turisti italiani "sulla base di mirate analisi di rischio", hanno fatto sapere. Una volta aperti i bagagli è stata trovata un'intera colonia di coralli formata da otto esemplari rientranti nell'ordine...