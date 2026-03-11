Malpensa | 8 coralli vivi sequestrati 5.000 euro di multa

Una coppia di turisti italiani è stata fermata a Malpensa al rientro dalle Isole Mauritius. Durante i controlli, sono stati sequestrati otto coralli vivi e sono state emesse multe per un totale di 5.000 euro. L’intervento è stato condotto da funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza. I coralli sequestrati sono stati confiscati e i turisti sono stati sanzionati.

Una coppia di turisti italiani, al ritorno dalle Isole Mauritius, è stata fermata dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza presso lo scalo di Malpensa. Durante i controlli di routine, sono stati sequestrati otto esemplari di corallo vivi, appartenenti all'ordine Scleractinia, nascosti nei bagagli. La violazione ha comportato una sanzione amministrativa di 5.000 euro e il sequestro dei reperti, evidenziando la severità con cui le autorità italiane tutelano le specie protette dalla Convenzione CITES. L'impatto sul sistema logistico lombardo. Lo scalo di Malpensa rappresenta non solo un punto di ingresso per i passeggeri internazionali, ma funge da primo baluardo difensivo per l'economia regionale e nazionale contro il traffico illecito.