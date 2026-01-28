Gli Enti bilaterali del turismo della provincia di Sondrio lanciano un aiuto concreto per studenti universitari e famiglie. Offrono sostegno a lavoratori e imprese del settore, cercando di alleggerire le difficoltà in questo momento. La misura mira a rafforzare il tessuto economico locale e a supportare chi lavora o studia nel turismo.

Gli Enti bilaterali territoriali del commercio e del turismo della provincia di Sondrio a sostegno di lavoratori, imprese e studenti. Nel 2025 Ebt Com ed Ebt Tur hanno ricevuto più di 1250 richieste di sussidi e contributi e sono stati in grado di erogare oltre 252mila euro a favore di lavoratori e aziende del territorio. Particolare attenzione è stata riservata agli universitari e ai neolaureati: sono state 34 le borse assegnate nel 2025 dagli Enti bilaterali del commercio e del turismo per un valore complessivo di 28.900 euro. Dal 2015 al 2025, sono state erogate Borse di studio per 155.500 euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Enti bilaterali del turismo, aiuti a studenti universitari e famiglie

