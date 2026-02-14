Il lato oscuro del food delivery | Lavoro 240 ore al mese per 1.200 euro Parlano i rider riminesi

I rider di Rimini denunciano condizioni di lavoro dure, affermando di lavorare fino a 240 ore al mese per soli 1.200 euro. Si sentono costretti a mantenere la disponibilità costante, altrimenti rischiano di ricevere reclami dall’azienda. Molti raccontano di turni estenuanti che durano tutto il giorno e di paghe sproporzionate rispetto al numero di ore svolte.

La testimonianza dei rider che lavorano a Rimini: "Paghe misere e clienti che si arrabbiano per i ritardi. Per guadagnare 800 euro al mese servono 12 ore al giorno di lavoro" Paghe da fame, turni infiniti e obbligo di essere sempre “disponibili”, a meno che non si voglia pagare lo scotto di subire un reclamo dall'azienda per una consegna in ritardo o una non presa in carico. È questa, in estrema sintesi, la giornata lavorativa di un rider. Una categoria che, specie in questi ultimi giorni, è finita nell'occhio del ciclone per via del “Glovo gate”. L'azienda fondata in Spagna ormai 12 anni fa è stata posta sotto controllo giudiziario per ordine della Procura di Milano, che ha acceso i riflettori sulla controllata italiana Foodinho per un presunto sfruttamento dei rider.🔗 Leggi su Riminitoday.it

La condizione dei rider del food delivery torna alla ribalta con un’inchiesta nazionale di Nidil Cgil.

La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario Foodinho e Glovo per caporalato e sfruttamento.

