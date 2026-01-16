Diversi paesi dalla Cina all’India e alla Russia manifestano preoccupazioni riguardo alla possibile caduta del regime iraniano. Questa situazione potrebbe influenzare interessi strategici legati a commercio, difesa e risorse energetiche, creando tensioni a livello internazionale. La stabilità in Iran è quindi un tema di attenzione globale, con implicazioni che coinvolgono molte nazioni e settori vari.

Una caduta del regime teocratico che guida l’ Iran farebbe la felicità di una parte della popolazione e degli Stati rivali, ma rappresenterebbe anche un grattacapo a varie latitudini. Dal 1979 in avanti, anno in cui è avvenuta la rivoluzione iraniana culminata con la fuga dello scià Mohammad Reza Pahlavi e il trionfale ritorno in patria dell’ ayatollah Khomeini, sono molti i Paesi che hanno trovato a Teheran un partner affidabile e che rischiano di perdere le loro buone entrature qualora ci fosse un cambio di governo. I rapporti commerciali della Repubblica Islamica sono trasversali: secondo i dati di Unimpresa nel 2024 l’interscambio commerciale tra Italia e Iran si è attestato a 713 milioni di euro, con esportazioni italiane pari a 528 milioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalla Cina all’India fino alla Russia: ecco chi è preoccupato per la caduta del regime iraniano. Il motivo? Interessi su commercio, difesa e petrolio

Leggi anche: Guerra del petrolio tra Usa e Russia: Cina e India sospendono gli acquisti, Mosca sotto pressione

Leggi anche: Senza il Venezuela la Cina rimane a secco di petrolio. Busserà alla Russia?

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Dal super gasdotto fino alle terre rare: le intese Cina-Russia per sfidare il mondo - I "livelli senza precedenti" delle relazioni tra Russia e Cina evocati dal presidente russo Vladimir Putin e dal suo omologo cinese Xi Jinping non si limitano alle parole o agli incontri diplomatici ... ilgiornale.it

Trump chiede all’Ue dazi fino al 100% contro Cina e India - Il presidente Usa interviene per frenare gli acquisti di petrolio russo da parte di Cina e India, premendo su Mosca per finire la guerra in Ucraina. milanofinanza.it

Cina, Russia, Gaza e Ucraina. Politi: “Equilibrio mondiale a rischio ogni giorno” - L’equilibrio geopolitico subisce minacce a ogni latitudine e negli ultimi giorni ha visto numerosi scossoni. agensir.it

Cina e India riducono l'uso di carbone per la prima volta in cinquant'anni x.com

Un viaggio intorno al mondo… in tramvia Giappone, Thailandia, Cina e India. A Firenze si può viaggiare col gusto sulla linea della tramvia. Basta salire sulla T1 e lasciarsi guidare dalle fermate come fossero tappe di un itinerario gastronomico Scopri le tapp facebook