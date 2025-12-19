Miss Finlandia fa gli occhi a mandorla e perde la corona | Gesto razzista ma scoppia la polemica anche politica

Una recente polemica ha coinvolto Miss Finlandia, accusata di aver fatto gli occhi a mandorla, e ha scatenato un intenso dibattito pubblico e politico. La situazione si è ulteriormente aggravata con le scuse ufficiali del primo ministro finlandese, dopo l’indignazione di cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud. Un gesto considerato offensivo, che ha acceso discussioni su rispetto e sensibilità culturale a livello internazionale.

Alla fine, addirittura il primo ministro finlandese si è dovuto scusare con i cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud dopo l'indignazione suscitata dai selfie pubblicati da tre membri del parlamento in cui strizzavano gli occhi all’orientale, un gesto valutato come offensivo nei confronti di chi ha i caratteri somatici tipici delle popolazioni asiatiche. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

