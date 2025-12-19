Miss Finlandia fa gli occhi a mandorla e perde la corona | Gesto razzista ma scoppia la polemica anche politica

Una recente polemica ha coinvolto Miss Finlandia, accusata di aver fatto gli occhi a mandorla, e ha scatenato un intenso dibattito pubblico e politico. La situazione si è ulteriormente aggravata con le scuse ufficiali del primo ministro finlandese, dopo l’indignazione di cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud. Un gesto considerato offensivo, che ha acceso discussioni su rispetto e sensibilità culturale a livello internazionale.

© Milleunadonna.it - Miss Finlandia fa gli occhi a mandorla e perde la corona: “Gesto razzista”, ma scoppia la polemica anche politica Alla fine, addirittura il primo ministro finlandese si è dovuto scusare con i cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud dopo l'indignazione suscitata dai selfie pubblicati da tre membri del parlamento in cui strizzavano gli occhi all’orientale, un gesto valutato come offensivo nei confronti di chi ha i caratteri somatici tipici delle popolazioni asiatiche. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it Leggi anche: “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo Leggi anche: Miss Finlandia nei guai per il gesto degli occhi a mandorla: perde la corona, ma diventa idolo della destra La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Miss Finlandia mima gli occhi a mandorla e perde la corona: governo si scusa con l'Asia; Miss Finlandia fa il gesto degli occhi a mandorla, polemica per la foto sui social: espulsa dai concorsi; Miss Finlandia mima gli occhi asiatici e perde la corona, il premier si scusa; Posa con gli occhi a mandorla: Miss Finlandia cacciata da Miss Universo. Ira della destra. La gaffe razzista di Miss Finlandia le fa perdere il titolo (e costringe il premier a scusarsi) - La Finlandia nel putiferio dopo la foto social di Sarah Dzafce che prendeva in giro di tratti somatici orientali. dire.it

Miss Finlandia, il gesto degli occhi a mandorla diventa un caso. Espulsa dai concorsi, diventa una icona della destra: «Basta con i guardiani della morale» - Sarah Dzafce, vincitrice della corona di più bella di Finlandia lo scorso settembre, è stata privata del titolo ed espulsa da Miss Universo dopo aver postato un video in cui tirava gli occhi con le di ... msn.com

Miss Finlandia mima gli occhi a mandorla e perde la corona, l'ultradestra la imita - Il primo ministro finlandese si è scusato con i cittadini di Giappone, Cina e Corea del Sud dopo l'indignazione suscitata dai selfie pubblicati da tre membri del parlamento in cui facevano gli occhi a ... ansa.it

A nulla sono valse le scuse di Sarah Dzafce. Miss Finlandia 2025 ha dovuto rinunciare al titolo a causa del gesto reputato razzista. - facebook.com facebook

Miss Finlandia e quell'ultradestra così infantile. Tre parlamentari, in segno di solidarietà, hanno imitato il gesto per cui la ragazza è stata accusata di razzismo, provocando però ancora più confusione. Di @AntonioGurrado x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.