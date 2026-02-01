Insegna razzista all' ingresso di un negozio | scoppia la polemica
Una scritta offensiva ha fatto discutere in città. All’ingresso di un negozio, un cartello recita: “Vietato l'ingresso ai vu cumbra”. La frase ha suscitato indignazione tra i residenti, che ora chiedono spiegazioni. La polemica si è accesa in poche ore, e molti chiedono che si faccia chiarezza sulla presenza di quella insegna.
“Vietato l'ingresso ai vu cumbra”. Questo l'ordine scritto su una insegna davanti a un negozio di Sala Consilina. La scoperta nei giorni scorsi ha creato polemiche e anche accuse. Del caso si stanno anche interessando alcuni consiglieri di maggioranza. Il commerciante davanti all'esercizio commerciale ha installato una insegna sulla quale snocciola gli orari di lavoro, il giorno di chiusura e tre divieti: la richiesta di offerte, la richiesta di sponsor e infine il divieto di ingresso ai “vu cumbra”, come vengono definiti i venditori al dettaglio di origini straniere, di solito magrebine.🔗 Leggi su Salernotoday.it
