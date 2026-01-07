Trapani dal sogno all' incubo la parabola dell' imprenditore Valerio Antonini

Trapani, in breve tempo, ha visto cambiare il suo volto grazie all’impegno di Valerio Antonini, imprenditore romano. Tuttavia, dopo due anni, la sua avventura si è trasformata in una crisi finanziaria e sportiva, attirando l’attenzione dei media internazionali. Questa vicenda evidenzia come una promessa possa evolversi in una difficoltà, offrendo uno sguardo sulla complessità delle esperienze imprenditoriali e sportive in una realtà in rapido mutamento.

Dal sogno all’incubo in soli due anni. È la parabola dell’imprenditore romano Valerio Antonini, osannato al suo arrivo a Trapani come una sorta di cavaliere bianco e ora ritenuto il responsabile di una debacle finanziaria e sportiva, finita persino sui media internazionali con il quotidiano spagnolo Marca che ha definito «vergognosa figuraccia» l’ultima apparizione nella Champions League. 🔗 Leggi su Feedpress.me

