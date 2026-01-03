venezuela trump avvera il sogno del regime change dei falchi repubblicani e ora cuba trema

Recentemente, Elliott Abrams, noto esponente della linea dura repubblicana, ha riaffermato la sua posizione a favore di un cambio di regime in Venezuela. Questa posizione riflette una strategia condivisa da alcuni ambienti politici degli Stati Uniti, con implicazioni che potrebbero influenzare anche la situazione di Cuba. Analizzare questi sviluppi aiuta a comprendere le dinamiche politiche e le possibili ripercussioni nella regione caraibica.

New York, 3 gen. (Adnkronos) - (New York) Qualche settimana fa Elliott Abrams, uno dei vecchi falchi neocon dell'apparato repubblicano, aveva proposto in modo chiaro la necessità di un cambio di regime in Venezuela. In un lungo articolo su Foreign Affairs Abrams, che oggi è un analista del Council on Foreign Relations, era stato molto duro con Donald Trump, di cui è stato inviato per il Venezuela nel corso della sua prima presidenza. “Dopo tante dimostrazioni di forza e muscolari esibizioni navali dirette contro Maduro, potrebbero finire per lasciarlo al potere. In questo scenario, Maduro ne uscirebbe come il sopravvissuto che ha avuto la meglio su Trump, dimostrando che l'influenza americana nell'emisfero occidentale è, nella migliore delle ipotesi, limitata”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

