Milano Cortina 2026 dal sogno alla realtà | così l’Italia sarà al centro del mondo

Milano Cortina 2026 rappresenta un importante momento per l’Italia, che si prepara ad accogliere le Olimpiadi e Paralimpiadi. Il Ministero delle Infrastrutture ha presentato i principali progetti per garantire una riuscita organizzazione, evidenziando l’impegno del Paese nel trasformare un grande sogno in una realtà concreta. Questi interventi infrastrutturali sono fondamentali per assicurare un evento di livello internazionale, valorizzando la capacità organizzativa e le infrastrutture italiane.

Il Mit ha acceso le luci sui grandi progetti infrastrutturali per le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 con l'evento “Dal sogno alla realtà. L’Italia al centro del mondo” (clicca qui per rivedere l’evento). A raccontare il grande viaggio della nascita delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026 sarà, per la prima volta, una mostra immersiva e itinerante aperta al pubblico, unica nel suo genere che partirà da Roma (21-25 gennaio) e farà tappa a Milano e poi a Cortina. I protagonisti saranno le opere, gli interventi, il lascito ai territori, le emozioni sportive. Guarda il video emozionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

