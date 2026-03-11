Dal romanzo di Bloch al capolavoro di Hitchcock | il caso PSYCHO

Il film Psycho, diretto da Alfred Hitchcock nel 1960, è considerato uno dei capolavori più influenti del cinema. La pellicola vede nel cast Anthony Perkins e Janet Leigh e si ispira al romanzo di Robert Bloch. La sua trama si concentra su un thriller psicologico che ha lasciato un segno duraturo nel genere cinematografico.

Psyco (1960) è uno dei film più celebri e influenti della storia del cinema: diretto da Alfred Hitchcock e interpretato da Anthony Perkins e Janet Leigh, è basato sul thriller psicologico Psycho di Robert Bloch. Un film che è diventato un cult e che ha rivoluzionato il genere horror, cambiando per sempre il modo di raccontare la suspense sul grande schermo. È tornato in libreria con Il Saggiatore in una nuova edizione speciale davvero imperdibile, illustrata con fotogrammi, locandine e dietro le quinte del celeberrimo film. TRAMA. Mary Crane fugge sotto una pioggia battente stringendosi al volante dell'auto, con una busta piena di denaro: un gesto impulsivo, dettato dall'amore.

© Nerdpool.it - Dal romanzo di Bloch al capolavoro di Hitchcock: il caso PSYC(H)O

