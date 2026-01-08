il delitto perfetto hitchcock in stato di grazia

IL DELITTO PERFETTO Twenty Seven, ore 21.15. Con Ray Milland, Grace Kelly e Robert Cummings. Regia di Alfred Hitchcock. Produzione Usa 1954. Durata: 1 ora e 45 minuti LA TRAMA Un ex campione di tennis vuole sbarazzarsi della moglie ricca e infedele. Perciò assolda un sicario antico compagno di scuola. Ma non va secondo il piano. La donna si difende bene e uccide l'assassino. Ma il marito cambia le carte in tavola. Dà ad intendere alla polizia che i due erano amanti e inscena un delitto passionale. PERCHÈ VEDERLO Perché è un Hitchcock degli anni 50 quando tutte le sue ciambelle riuscivano col buco. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

