Bilancio disco verde dal consiglio comunale | a Riccione Irpef ridotta e rigenerazione urbanistica
Il consiglio comunale di Riccione, nella seduta di giovedì, 18 dicembre, ha approvato il Documento unico di programmazione (Dup), il Bilancio di previsione 2026-2028 e il Piano triennale delle opere pubbliche 2026-2028. Una manovra che conferma conti in equilibrio, prevede la riduzione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Leggi anche: Variazione bilancio di previsione e debiti fuori bilancio: disco verde del Consiglio comunale
Leggi anche: Sorpresa nel bilancio di Riccione, l’addizionale Irpef viene ridotta. Il 2026 sarà l'anno di piazzale Ceccarini
Il consiglio regionale alla prova del bilancio, tre giorni di discussione in aula; SCELTI DA NOI: LE NOTIZIE DEL 18 DICEMBRE 2025; Manovra 2026, maxi-emendamento del governo. Dagli affitti ai dividendi: cosa cambia; Provincia di Parma, previsti 24 milioni di euro di investimenti.
Siracusa, disco verde alla mozione di Grande Sicilia: nel Bilancio 2026 le risorse per avviare gli studi del nuovo PUG - Il Consiglio impegna l’amministrazione a prevedere stanziamenti nel 2026 per avviare l’iter necessario alla redazione del nuovo PUG ... siracusanews.it
Metrocity. Ok definitivo al bilancio di previsione 2026-2028: via libera anche alla programmazione faunistico-venatoria - L’atto contabile, già passato due volte in Aula, è stato preceduto da una serie di punti all’ordine del giorno relativi a variazioni di bilanci ... reggiotv.it
Il consiglio regionale alla prova del bilancio, tre giorni di discussione in aula - Si parte oggi e si finisce giovedì 18 dicembre, dalla mattina alla sera con un’ora di pausa pranzo, e con un’ultima seduta a oltranza ... primocanale.it
Consiglio Comunale 27 novembre 2025
Approvato dal Consiglio Comunale di Anacapri il bilancio di previsione, via libera alle aliquote Imu e disco verde al nuovo regolamento taxi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.