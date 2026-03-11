Dal food truck al noleggio bici | doppia novità per il parcheggio scambiatore di Marina

A Ravenna il parcheggio scambiatore di Marina si arricchisce di due nuove offerte: un food truck e un servizio di noleggio bici. Queste iniziative sono state annunciate in vista dell'imminente stagione balneare e riguardano i servizi disponibili per chi utilizza l'area di sosta. Le novità sono state presentate in una comunicazione ufficiale del comune.

Ravenna si prepara alla stagione balneare con due importanti novità che riguarderanno i servizi connessi alla sosta. È online fino al 27 marzo il bando per l'assegnazione di un posteggio temporaneo destinato a un food truck per il commercio e la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche.