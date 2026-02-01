Il food truck che valorizza i prodotti locali con lo chef Tomei

A Carnevale, il food truck di Chef Tomei diventa il punto di riferimento per chi vuole assaporare i gusti autentici della Toscana. In piazza Mazzini, tra spettacoli e allegria, il truck offre piatti che valorizzano i prodotti locali delle province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara. La collaborazione tra la Camera di Commercio e la Fondazione Carnevale ha reso possibile questa iniziativa, che unisce tradizione e creatività culinaria.

Tradizione, spettacolo e sapori autentici si fondono a Carnevale. Grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest e la Fondazione Carnevale, il Food Truck Hospitality in piazza Mazzini si conferma il cuore pulsante della promozione territoriale, dove le eccellenze enogastronomiche delle province di Lucca, Pisa e Massa-Carrara incontrano la creatività dell’alta cucina. Il cuore dell’iniziativa risiede negli show cooking e nelle degustazioni d’autore curate dallo Chef stellato Cristiano Tomei. Lo Chef ha lavorato in stretta sinergia con le imprese del territorio, selezionando i prodotti messi a disposizione gratuitamente dalle aziende per trasformarli in ricette esclusive che celebrano l’identità locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il food truck che valorizza i prodotti locali con lo chef Tomei Approfondimenti su Carnevale Tradizione Caltagirone capitale del cibo di strada: oltre 30 food truck per la nona edizione dell'International Street Food Food truck, spettacoli e mercatini per il "Gipsy Garden" Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Carnevale Tradizione Argomenti discussi: Il food truck che valorizza i prodotti locali con lo chef Tomei; I food truck a New York ora si alimentano con batterie per e-bike; Food truck da incubo a Decimomannu, gravi violazioni igienico-sanitarie: 7mila euro di multa e chiusura immediata; Fast food vegan? Sì, e fatto bene: le realtà VEGANOK da provare. Il food truck che valorizza i prodotti locali con lo chef TomeiTradizione, spettacolo e sapori autentici si fondono a Carnevale. Grazie alla collaborazione tra la Camera di Commercio della Toscana ... lanazione.it Il food truck che in estate si trasforma nel ristorante più cool del CilentoTutto comincia da CiVà– Cibo Vagabondo: così si chiama il truck d’epoca, dall’aspetto circense, che porta in giro i sapori del Cilento e del Vallo di Diano, nato, nel 2019, dall’unione tra la squadra ... gamberorosso.it Eccellenze gastronomiche lucchesi al Carnevale di Viareggio Carnevale Gustoso: le eccellenze del territorio sfilano con lo Chef Tomei al Carnevale di Viareggio da domenica 1 febbraio. Tradizione, spettacolo e sapori autentici si fondono nell’edizione 2026 d - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.