Dal 2026 | GSE attiva MPRIN per gestire la mancata produzione
Dal 31 marzo 2026, il GSE inizierà a utilizzare la piattaforma MPRIN per gestire le richieste di accesso al meccanismo. Questa novità riguarda le procedure relative alla mancata produzione di energia e coinvolge direttamente le istanze che arrivano al Gestore dei Servizi Energetici. L'adozione della piattaforma si inserisce in un processo di aggiornamento delle modalità di gestione delle pratiche.
Il GSE attiverà la nuova piattaforma MPRIN dal 31 marzo 2026 per gestire le istanze di accesso al meccanismo. Le nuove regole operative definiranno la remunerazione legata alla mancata produzione degli impianti. Questo aggiornamento tecnico si inserisce nel quadro normativo più ampio della transizione energetica italiana, toccando direttamente gli operatori del settore e la gestione dei dati di rete. La scadenza del 31 marzo segna l’inizio operativo di una fase cruciale per il monitoraggio delle prestazioni degli impianti. La piattaforma operativa e la data di attivazione. Il 31 marzo 2026 segnerà l’avvio ufficiale della piattaforma MPRIN gestita dal Gestore dei Servizi Energetici. 🔗 Leggi su Ameve.eu
