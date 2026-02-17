Forteto | Abusi idrici e mancata vigilanza sulla produzione casearia nonostante ripetuti dinieghi regionali

Il Forteto, noto per i problemi giudiziari e le accuse di abusi sui minori, ha continuato a utilizzare acqua senza permesso, nonostante i ripetuti rifiuti dalla regione. Le indagini hanno rivelato che, negli ultimi anni, la comunità ha ignorato le normative ambientali, prelevando acqua dai corsi d’acqua locali per alimentare gli impianti caseari. In questo modo, ha messo a rischio le risorse idriche della zona, senza rispettare le regole stabilite dalle autorità.

Forteto: L’Abuso Idrico e le Connivenze al Cuore dello Scandalo. La comunità del Forteto, da decenni al centro di un’inchiesta per abusi su minori, ha operato per anni sfruttando illegalmente risorse idriche per la produzione casearia. L’acqua, prelevata da un pozzo vicino a un impianto di depurazione e inadatta al consumo umano, veniva utilizzata per la produzione di latticini in una struttura coperta di eternit, sollevando gravi interrogativi sulla sicurezza alimentare e sulla mancata vigilanza delle istituzioni. La vicenda è emersa durante le audizioni della commissione parlamentare d’inchiesta sul caso Forteto.🔗 Leggi su Ameve.eu Suicidio Paolo Mendico, la preside si difende dalle accuse sulla mancata vigilanza: “Su Paolo non c’era stata alcuna segnalazione”Dopo il suicidio di Paolo Mendico, la preside dell’istituto Pacinotti si è difesa dalle accuse riguardo alla vigilanza, affermando che non aveva ricevuto alcuna segnalazione sulla situazione del ragazzo. “Complessi idrici regionali: trasparenza su perimetro Irpinia/Sannio”Il Comitato “Unite per l’Acqua” comunica che, dopo verifiche documentali, sono stati adottati atti regionali relativi alla procedura 3928AQ2024. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Forteto promosso come eccellenza, la gaffe sul sito dell’UnioneMugello (Firenze), 17 gennaio 2026 – Nel Mugello , a Vicchio, si trova la Coop. Il Forteto, uno dei maggiori produttori di Pecorino Toscano. È così che il Forteto viene descritto e promosso come ... lanazione.it Il deputato e presidente della commissione d’inchiesta sul Forteto denuncia la promozione della cooperativa nonostante le condanne per abusi facebook