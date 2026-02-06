GSE attiva contributo per autoconsumo energetico | CER elettricità PNRR in funzione

Da oggi in Italia il GSE ha avviato ufficialmente la procedura per concedere il contributo previsto dal PNRR. Lo scopo è incoraggiare le famiglie e le imprese a produrre e usare energia elettrica in modo più autonomo. La misura mira a ridurre i costi e sostenere la transizione verso fonti più pulite. Ora chi ha installato impianti di produzione può richiedere il contributo e contribuire a un consumo energetico più sostenibile.

In Italia è entrata in funzione la procedura per l’erogazione del contributo PNRR al fine di favorire l’autoconsumo energetico. Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha attivato la funzione per l’erogazione del contributo al fine di promuovere l’utilizzo di energia rinnovabile in ambito residenziale. La procedura riguarda soltanto quegli impianti che hanno già ottenuto l’atto di concessione o l’atto d’obbligo, e che siano stati inseriti in configurazioni di autoconsumo giacenti in funzione. L’operatività del sistema è stata annunciata oggi, 6 febbraio 2026, e rappresenta una novità importante per l’ambiente, in vista dell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Riduzione delle Disuguaglianze (PNRR), e in particolare per l’asse di intervento “Energia”.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su GSE PNRR Elettricità e acqua, l’Ia alla prova dell’impatto energetico e ambientale ISEE 2026: attiva funzione temporanea per prestazioni familiari e inclusione. In arrivo nuovo modello Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su GSE PNRR Argomenti discussi: Cer, Gse: con la trasformazione in Facility in arrivo nuove regole operative; CER e autoconsumo Pnrr, attiva la funzione per richiedere il contributo; Comunità energetiche: attiva la richiesta del contributo in conto capitale; Comunità energetiche, cosa cambia nella fase due post-Pnrr. CER e autoconsumo: operativa la funzione GSE per l’erogazione del contributo PNRRIl GSE attiva la richiesta di erogazione del contributo PNRR in conto capitale per impianti CER in esercizio e autoconsumo diffuso. rinnovabili.it Il Conto Termico 3.0 entra nel vivo: i contributi fino al 65% sull’efficienza energeticaOnline il portale del Gse: per il residenziale agevola la sostituzione dell’impianto di riscaldamento, per imprese e Pa si apre anche al solare ... repubblica.it Dal 7 febbraio: Attiva la piattaforma per la presentazione della dichiarazione persistenza requisiti per Contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione e assistenza alloggiativa emergenziale anno 2026. Scadenza 31 marzo 2026 https://www.c facebook CER e autoconsumo Pnrr, attiva la funzione per richiedere il contributo: Abilitati i soggetti titolari di impianti per i quali risulta emanato l'atto di concessione e sottoscritto l'atto d'obbligo dlvr.it/TQlWrM #EnergiaSolare #Fotovoltaico #TransizioneEnergetica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.