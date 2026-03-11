Dai tesori di Teodorico all' aeroporto militare | tutti i luoghi da visitare nel Ravennate con le Giornate Fai

Le Giornate FAI di Primavera tornano nel weekend del 21 e 22 marzo in Emilia-Romagna, offrendo l’opportunità di visitare 53 luoghi tra cui chiese, palazzi, castelli, monasteri, biblioteche e laboratori artigianali. Tra i siti in programma ci sono il complesso di Teodorico e l’aeroporto militare, entrambi aperti al pubblico per l’occasione. L’iniziativa permette di scoprire ambienti ricchi di storia e tradizione.

Porte aperte all’arte e alla bellezza: tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate Fai di Primavera, che in Emilia-Romagna consentiranno di visitare 53 luoghi: chiese, palazzi, ville, monasteri, castelli, biblioteche; ma anche laboratori che tramandano tradizioni artigianali e artistiche. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Giornate FAI di Primavera 2026: i luoghi da visitare a RomaIl 21 e 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera, il grande appuntamento dedicato alla scoperta del patrimonio culturale italiano promosso dal...

Aggiornamenti e notizie su Dai tesori di Teodorico all'aeroporto...

Tornano le Giornate FAI di primavera: il 21 e 22 marzo alla scoperta dei tesori inaccessibiliTornano per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera il grande evento gratuito nel primo fine settimana di primavera ... intoscana.it

Giornate Fai di Primavera a Cherasco, Moretta e Manta tra palazzi, santuari e grandi bellezzeCUNEO CRONACA - Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano per la 34esima edizione le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Itali ... cuneocronaca.it