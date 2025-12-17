Dai banchi di scuola alle piazze gli studenti portano i diritti umani tra Giarre e Riposto

Gli studenti di Giarre e Riposto hanno celebrato la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, portando il messaggio di uguaglianza e giustizia tra le strade delle loro città. L’evento, organizzato dall’Istituto ‘Amari – Rizzo – Pantano’, si è svolto questa mattina, rinnovando l’impegno delle giovani generazioni a difesa dei diritti fondamentali, in un momento di grande significato e sensibilizzazione.

Si è svolta questa mattina la celebrazione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani da parte dell'Istituto di Istruzione Superiore 'Amari – Rizzo – Pantano', inizialmente prevista per il 10 dicembre e rinviata per motivi logistici. Una giornata intensa e partecipata che ha rappresentato il

