Giornate di orientamento del Rotary club Lanciano | le aziende locali aprono le porte agli studenti

Torna con un nuovo format, il 5 e 6 febbraio, il progetto "Scegli la tua strada": 80 studenti racconteranno ai coetanei la loro esperienza dentro 4 aziende locali, poi desk informativi e workshop tematici Tornano con un nuovo format le giornate di orientamento 'Scegli la tua strada', progetto del Rotary Club Lanciano che da 15 anni aiuta i ragazzi prossimi alla maturità a pensare al proprio futuro, nella prosecuzione degli studi e nel mondo del lavoro. Una formula rinnovata, quella di quest’anno, alla quale ha dato forte impulso Lorenzo Cocco nella sua qualità di presidente della Commissione nuove generazioni: in questi giorni 80 studenti di diversi istituti, accompagnati da soci rotariani, hanno vissuto da dentro la realtà di quattro aziende rappresentative del territorio, e riporteranno la loro esperienza nel corso della tavola rotonda in programma venerdì 6 febbraio alla ex Casa di conversazione.🔗 Leggi su Chietitoday.it

Le aziende di Bergamo cercano elettricisti e aprono le porte agli studenti.

