Sinner lite con il pubblico a Indian Wells | il motivo e cosa ha urlato

Jannik Sinner ha avuto un acceso scambio con il pubblico durante il torneo di Indian Wells. In un momento della partita, il tennista ha urlato qualcosa rivolgendosi agli spettatori, suscitando sorpresa tra gli altri presenti. L’episodio ha attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, che hanno osservato attentamente l’interazione tra il giocatore e il pubblico. La scena si è conclusa senza ulteriori sviluppi ufficiali.

Jannik Sinner ha vissuto un momento insolito con il pubblico a Indian Wells: perché ha litigato con gli spettatori durante il match contro Fonseca Il tennista numero 2 al mondo ha sfidato nella notte italiana Fonseca in una partita molto tirata e che è riuscito a portare a casa con il punteggio di 7-6, 7-6. In un match così teso, è stata fondamentale la prima di servizio per scardinare il buon gioco del diretto rivale. E anche a un ragazzo molto equilibrato come Sinner capita di perdere la pazienza. È successo poche ora fa in campo, in un momento delicato dell’incontro. Infatti, il punteggio era di 6-5 e Sinner stava servendo per arrivare al tiebreak. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Leggi anche: Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: “Potete smettere di parlare?”

Jannik Sinner ha litigato con due tifosi a Indian Wells! Cosa è successo e punteggio in quel momentoEpisodio inusuale nel corso del match tra Jannik Sinner ed il brasiliano Joao Fonseca: l’azzurro, infatti, ha avuto un battibecco con due tifosi che...

Una raccolta di contenuti su Indian Wells

Temi più discussi: Sinner, lite con il pubblico a Indian Wells: Potete smettere di parlare?; Potete smettere di parlare?, Sinner 'litiga' con pubblico a Indian Wells; Sinner, lite con pubblico a Indian Wells: Potete smettere di parlare?; Sinner perde la pazienza contro uno spettatore che disturba il match.

Sinner, lite col pubblico a Indian Wells: «Potete smettere di parlare?»Nonostante una prova di carattere che lo ha proiettato ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, la vittoria di Jannik Sinner contro il giovane ... ilmattino.it

Sinner, lite con il pubblico a Indian Wells: «Potete smettere di parlare?»Nonostante una prova di carattere che lo ha proiettato ai quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, la vittoria di Jannik Sinner contro il giovane talento brasiliano ... quotidianodipuglia.it

Sinner re dei 1000 in azzurro Ora Jannik insegue la vittoria a Indian Wells, unico torneo sul cemento di rilievo che manca nella sua bacheca #Sinner #Tennis x.com

Sinner re dei 1000 in azzurro Ora Jannik insegue la vittoria a Indian Wells, unico torneo sul cemento di rilievo che manca nella sua bacheca - facebook.com facebook