Fresu e il mito di Miles Davis Racconto fra teatro e musica
C’è qualcosa di speciale nella musica. E c’è qualcosa di speciale nel jazz, nelle note composte e suonate da Miles Davis. C’è un motivo per cui la sua tromba e la sua inafferrabilità lo hanno trascinato nell’olimpo dei migliori musicisti di sempre. Ed è così che arriva la musica al Teatro della Pergola, con un racconto d’eccezione, portato in scena da uno dei più grandi jazzisti al mondo. È Paolo Fresu a dare voce e corpo a " Kind of Miles ", lo spettacolo che racconta la vita e le note del "principe delle tenebre", e che va in scena venerdì e sabato alle 21, ma anche domenica alle 16. "Kind of Miles", però, non è solo il racconto di un grande jazzista, in cui Paolo Fresu è protagonista, ma anche il percorso nella sua musica, che Fresu porta in scena con la tromba, il flicorno e i multieffetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
