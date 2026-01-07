C’è qualcosa di speciale nella musica. E c’è qualcosa di speciale nel jazz, nelle note composte e suonate da Miles Davis. C’è un motivo per cui la sua tromba e la sua inafferrabilità lo hanno trascinato nell’olimpo dei migliori musicisti di sempre. Ed è così che arriva la musica al Teatro della Pergola, con un racconto d’eccezione, portato in scena da uno dei più grandi jazzisti al mondo. È Paolo Fresu a dare voce e corpo a " Kind of Miles ", lo spettacolo che racconta la vita e le note del "principe delle tenebre", e che va in scena venerdì e sabato alle 21, ma anche domenica alle 16. "Kind of Miles", però, non è solo il racconto di un grande jazzista, in cui Paolo Fresu è protagonista, ma anche il percorso nella sua musica, che Fresu porta in scena con la tromba, il flicorno e i multieffetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fresu e il mito di Miles Davis. Racconto fra teatro e musica

Leggi anche: La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles

Leggi anche: "Pasolini, l’uomo e il mito": parole, musica e memoria al Teatro Filodrammatici

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pergola | kind of MILES - Paolo Fresu celebra il mito del jazz Miles Davis; Il mito di Miles Davis rivive: Paolo Fresu incanta il Teatro Ristori; Fresu e il mito di Miles Davis. Racconto fra teatro e musica; Il mito di Miles Davis rivive: Paolo Fresu incanta il Teatro Ristori.

Fresu e il mito di Miles Davis. Racconto fra teatro e musica - E c’è qualcosa di speciale nel jazz, nelle note composte e suonate da Miles Davis. lanazione.it