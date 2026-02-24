Aimee Lou Wood sarà Jane Eyre | nuova serie dal classico di Charlotte Brontë in arrivo da Working Title!

Aimee Lou Wood, nota per i ruoli in The White Lotus e Sex Education, ha deciso di accettare il ruolo di Jane Eyre in una nuova serie TV. La produzione, realizzata da Working Title, punta a portare sullo schermo il classico di Charlotte Brontë. La scelta dell’attrice ha suscitato interesse tra gli appassionati del romanzo, che attendono con curiosità i dettagli sulle riprese e l’interpretazione. La serie dovrebbe iniziare le riprese nei prossimi mesi.

Aimee Lou Wood (The White Lotus, Sex Education) è in trattative per interpretare Jane Eyre nella nuova serie TV adattamento del classico romanzo di Charlotte Brontë. Ad offrire questo aggiornamento Deadline: il progetto è prodotto da Working Title e sceneggiato da Miriam Battye (WGA winner per Succession). Secondo le prime informazioni, la serie esplorerà il coming-of-age romantico e morale dell’orfana Jane Eyre, alla ricerca di amore, indipendenza e uguaglianza sociale nell’Inghilterra del XIX secolo. Il romanzo, considerato rivoluzionario per il suo approccio a classe, sessualità, religione e femminismo, ha ispirato numerosi adattamenti (ultimo importante: Ruth Wilson nel 2006, Mia Wasikowska nel 2011 di Cary Fukunaga, Charlotte Gainsbourg nel 1996 di Zeffirelli). 🔗 Leggi su Universalmovies.it

