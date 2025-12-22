Roma il progetto Crescere insieme nelle Scuole del Municipio XII e XIII realizzato grazie al finanziamento del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo e promosso da Rete per il Sociale ETS si è rivelato un successo

Potenziamento delle soft skills, sul fronte della capacità di comunicazione, del problem-solving, autoconsapevolezza, e screening precoce e sistematico dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA). È su questi due pilastri che poggia il progetto “Crescere insieme” attivo dal novembre 2024 nelle Scuole del Municipio XII e XIII di Roma realizzato grazie al finanziamento del Fondo di Beneficenza di Intesa San Paolo e promosso da Rete per il Sociale ETS. L’iniziativa replica esperienze precedentemente realizzate in altre realtà italiane da Rete per il Sociale ETS, un’associazione romana nata nel 2015 e diventata Onlus nel 2020 che annovera tra i soci fondatori la psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Daniela Guitarrini, la psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale Deny Menghini, e il professor Stefano Vicari, primario di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’Adolescenza dell’Ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma e ordinario di Neuropsichiatria infantile dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

