Auto bianche e nuovi alberi per combattere il caldo a Roma La rinfrescata del I municipio

Da romatoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, il I municipio adotta misure per mitigare il caldo estivo, tra cui l’introduzione di auto bianche e l’incremento di alberi. Queste iniziative mirano a ridurre l’effetto isola di calore nel centro storico e nella zona di Prati, contribuendo a migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Un intervento pratico e sostenibile per affrontare le temperature elevate in città.

Auto bianche, più alberi e meno asfalto. Sono queste le soluzioni su cui l’amministrazione del Centro storico e della zona di Prati ha deciso di puntare per contrastare le ondate di calore.I decessi causati dal cambiamento climaticoRoma è la Capitale europea dove sono stati registrati più decessi.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: “Piantati 30 nuovi alberi di diverse specie”: così il Municipio 2 di Roma torna a fiorire. L’iniziativa di Daje De Alberi con l’Arbor Day Foundation

KilometroVerdeParma, più alberi diffusi in città per combattere caldo e cementoKilometroVerdeParma promuove la piantumazione di alberi in tutta la città, favorendo una distribuzione equilibrata e capillare.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Sciopero taxi martedì 13 gennaio contro Uber e abusivismo. A Roma corteo di auto bianche da Fiumicino a Montecitorio; Sciopero dei taxi, auto bianche ferme in Centrale e a Linate: Protestiamo contro Uber e abusivi; Taxi, auto bianche ferme per la giornata di sciopero nazionale; Dal foglio bianco alla produzione in 18 mesi, così si cambia il mondo auto.

Taxi a Bari, rilasciate 4 nuove licenze, ora ne restano 26 da completare - Le prime quattro licenze sono state consegnate ai nuovi tassisti di Bari. Le auto bianche potranno essere in circolazione già a partire della prossima settimana, negli orari serali e notturni, in ... quotidianodipuglia.it

auto bianche e nuoviA Sarzana nuovi stalli bianchi in Piazza San Giorgio grazie all’internalizzazione della sosta - Con l'inizio del nuovo anno sono entrate in vigore alcune novità nella sosta a Sarzana come l'arrivo di parcheggi bianchi in piazza San Giorgio. Introdotta la trasformazione degli stalli precedentemen ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.