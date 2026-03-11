Da Milano ripartono i treni storici il primo è il ' Besanino express'

Da Milano ripartono i treni storici in Lombardia, con il primo a partire il 29 marzo. Alle 9.25, il ‘Besanino express’ partirà da Milano Centrale in direzione della Brianza, proseguendo poi verso Molteno con diverse fermate lungo il percorso. La ripresa della stagione prevede anche altre corse sui binari della regione, ripristinando un collegamento nostalgico con il passato ferroviario.

Riprende il 29 marzo la stagione dei treni storici in Lombardia. Alle 9.25 partirà il ‘Besanino express’ da Milano Centrale verso la Brianza, per poi proseguire per Molteno con numerose fermate intermedia. Capolinea a Lecco, alle 11.38, mentre il ritorno è previsto alle 17.15 con arrivo a Milano. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Il fascino dei treni storici passa da Monza: torna il viaggio panoramico sul Besanino Express

Leggi anche: Treni storici in Lombardia, si riparte sabato 29 marzo con il Besanino Express

Approfondimenti e contenuti su Milano ripartono

Temi più discussi: Per non perdere i fondi Pnrr il cantiere per la metrotranvia anticipa: cosa cambia da oggi per i tram; Crisi in Medio Oriente: nuovo aggiornamento Emirates, ripartono alcuni voli; Dubai e italiani bloccati, aeroporto riapre e voli ripartono: le ultime news; Milano, l’ultima sfilata (e tutto quello che resta quando si spengono le luci).

Riparte Cantù, subito un derby da brividi a Milano:Serve una partita speciale per i nostri tifosi: bene FevrierCoach De Raffaele presenta il nuovo arrivato:Ottimo impatto, grande qualità e la voglia di darci una mano. Avversaria dall'organico stellare, in campo lunedì all'Allianz Cloud. ciaocomo.it

Terra Santa: ripartono i pellegrinaggi. Da oggi gruppo sacerdoti lombardi a GerusalemmeRipartono, seppur lentamente i pellegrinaggi dall’Italia verso la Terra Santa: parte questa mattina (e fino al 17 gennaio) da Milano un pellegrinaggio di sacerdoti provenienti dalle diocesi di Milano, ... agensir.it

Marzo segna il cambio di passo. Le città tornano a riempirsi: nuove mostre, club che ripartono, programmi sempre più fitti. Abbiamo raccolto quello che vale davvero il tempo. Milano, Roma, Bologna. Tutto il resto, come sempre, lo trovate su Zero.eu - facebook.com facebook

PARALIMPIADI Partono le #Paralimpiadi #MilanoCortina 2026. Il braciere a #Milano si spegne per mezz’ora per un blackout tecnico, poi torna a brillare. I Giochi iniziano e arrivano le prime medaglie italiane. @ladolcevitamag_ #ItaliaTeam x.com