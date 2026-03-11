Il fascino dei treni storici passa da Monza | torna il viaggio panoramico sul Besanino Express
Sabato 29 marzo 2026 riparte la stagione dei treni storici sui binari lombardi con il debutto del Besanino Express, il primo di oltre venti itinerari previsti fino all’autunno. Il treno d’epoca effettua un viaggio panoramico sul percorso che collega Monza a Besana in Brianza, attirando appassionati di treni d’epoca e turisti interessati a scoprire il paesaggio dal finestrino. La programmazione prevede corse regolari fino all’autunno.
Il fascino delle carrozze d’epoca torna a correre sui binari lombardi. Sabato 29 marzo 2026 riparte la stagione dei treni storici con il debutto del Besanino Express, il primo di oltre venti itinerari in programma fino all'autunno.Il convoglio arriverà a Monza, dopo essere partito dalla stazione. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
