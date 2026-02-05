Coez in concerto al Teatro Romano

Questa sera Coez si esibisce al Teatro Romano, dopo aver concluso un tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti. L’artista ha già annunciato cinque nuovi concerti del tour “Coez Live 2026 - From the Rooftop” e le date di Gardone Riviera e Macerata sono andate subito sold out. La piazza aspetta con entusiasmo il suo ritorno dal vivo.

Dopo il successo del tour nei palazzetti con oltre 70.000 biglietti venduti, Coez annuncia cinque nuovi appuntamenti del tour "Coez Live 2026 - From the Rooftop" e il sold out delle date di Gardone Riviera e Macerata. Le nuove date, che si aggiungono a quelle precedentemente annunciate, prodotte.

