Francesca Albanese Onu | Non condividiamo gran parte di ciò che dice

Francesca Albanese, rappresentante dell’Onu, viene criticata sia dalla Francia che dalla Germania per le sue dichiarazioni sulla situazione in Israele, accusata di adottare una posizione insostenibile e poco equilibrata. La richiesta di dimissioni arriva dopo che Albanese ha espresso opinioni che alcuni considerano troppo critiche nei confronti di Israele, suscitando reazioni contrastanti tra i paesi europei. La polemica si accende in un momento di forte tensione tra le parti coinvolte.

Dopo la Francia, anche la Germania chiede le dimissioni di Francesca Albanese per la sua “posizione insostenibile su Israele “. “Non siamo d’accordo con gran parte di ciò che dice”, ha commentato il portavoce del Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che però ha chiarito: “Se gli Stati membri hanno un problema con i relatori speciali, è una questione che spetta a loro affrontare”. Intanto la relatrice speciale Onu per i Territori palestinesi smentisce di aver mai detto che Israele “è nemico dell’umanità”. “Critico lo Stato di Israele così come tutti gli organismi indipendenti criticano gli Stati di competenza, è nel processo di scrutinio dell’Onu”, ha dichiarato Albanese a Piazza Pulita, in onda su La7. 🔗 Leggi su Lapresse.it

La Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice Onu, accusandola di aver detto che Israele è “il nemico comune dell’umanità”.

